(Özel) İstanbul Boğazı semalarında göç eden leylek sürüsü kamerada

Leyleklerin göçü adeta görsel şölen oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve “baharın müjdecisi” bilinen leyleklerin, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcak bölgelere yolculuk yapmaya başladı. İstanbul Boğazı semalarında yüzlerce leylek ahenkle aynı yöne kanat açmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, boğaz üzerinde bir süre tur attıktan sonra Anadolu Yakasına doğru giderek gözden kayboldu.