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(Özel) İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti, çamura bulandı

İstanbul’da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.



İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu Kasrı önlerinde boğazın mavi suları, çamur rengine döndü. Küçüksu ve Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucunda mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Suyun renginde meydana gelen değişim ise havadan görüntülendi.

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