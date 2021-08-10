(Özel) İstanbul Havalimanı, çevre köylerde yaşayanları da mutlu etti

İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde çevresinin ekolojik denge ve tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ileri sürülse de bugün havalimanının yanı başında çiftçiler çalışmalarına devam ediyor. Dursunköy sakinlerinden Mehmet Baybaş, “Uçaklarını bekleyen vatandaşlar buraya misafirlerini getiriyorlar, köyümüze yeni insanlar geliyor. Çiftçiliğe inanın hiçbir etkisi yok, tarlasını ekmek isteyen ekmeye devam ediyor hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.

Yapım sürecinde bazı kesimlerin tepki gösterdiği İstanbul Havalimanı, bugün binlerce yolcusu ve seferleriyle Avrupa havalimanları arasında yoğunluk bakımından en üst sıralarda yer alıyor. Yapım aşamasında havalimanının bölgedeki çevre köylerde ekolojik denge, tarım faaliyetleri ve insan nüfusunu olumsuz etkileyeceği ileri sürülse de bugün o noktalarda vatandaşların faaliyetleri devam ediyor. Havalimanına komşu İstanbul'un tarihi dokusuyla en eski köylerinden biri olan Dursunköy'de İstanbul'da hala çiftçilik sürdüğü sayılı köylerden olarak öne çıkıyor. Havalimanının açılmasının ardından da tarım faaliyetlerinin sürdüğü alanda, köy kültürü de korunmaya devam ediyor. Çiftçiler ise İstanbul Havalimanı'nın köy yaşantısına zararının olmadığı gibi faydasının olduğunu belirtti.

“Tarlasını ekmek isteyen ekmeye devam ediyor, hiçbir engel yok”

Havalimanından sonra köylerindeki yaşantının daha iyi olduğunu ve aldıkları mahsulleri birinci elden köy yaşantısı merakı olan insanlara satabildiklerini belirten köy sakinlerinden Mehmet Baybaş, “Havalimanı olduktan sonra köy kahvemiz bile bir farklı oldu içerisinde 3-4 kişi çalışmaya başladı. Üstelik bunlar yabancı uyruklu yani köyümüze kattıkları arasında istihdamda var. Uçaklarını bekleyen vatandaşlar buraya misafirlerini getiriyorlar oturuyorlar sohbet muhabbet ediyorlar köyümüze yeni insanlar geliyor sürekli. Çiftçiliğe inanın hiçbir etkisi yok hatta alakası bile yok tarlasını ekmek isteyen ekmeye devam ediyor hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.

“Bize çok katkısı var”

Uzun yıllardır köyde yaşayan Süreyya Tuncel ise “Bizim köyümüz değişti havalimanı yapıldıktan sonra yıllardır burada oturuyoruz ama bu kadar araç trafiği, insan kalabalığı hiç görmemiştik burada yeni insanlar geliyor sürekli köyümüze. Burada süt, yumurta, organik ürünler satılıyor köyümüzün insanları doğal ürünleri direkt birinci elden satıyorlar bize çok katkısı var” ifadelerin kullandı.

“Zararı olmadı daha çok faydası var”

Köyün yerlilerinden bir başka vatandaş ise “Zararı olmadı daha çok faydası var, havalimanı yolu buradan geçtikten sonra daha da çok işlerim arttı, Normalde köy kahvesiydi. Bir tarafı kafeterya, bir tarafı oturma yeri yaparak daha çok geliştirdik. Yabancı ülkeden gelen var, bize faydası çok. Hiçbir rahatsızlık duyan da duymadım” derken bir başka köylü, “Havaalanı yapıldı çiftçilere bir zararı yok, Kanal İstanbul'da yapılırsa daha çok memnun oluruz. Ürünleri tüketiciye veriyoruz aradaki kişiler kalktı” şeklinde konuştu.