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(Özel) - İstanbul Havalimanı çevresindeki RES'ler havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı çevresinde bulunan ve Nisan 2020’de kaldırılacağı planlanan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)’ler havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı çevresinde bulunan ve Nisan 2020'de kaldırılacağı planlanan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)'ler havadan görüntülendi.


İstanbul Havalimanı çevresinde bulunan 12 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) havadan görüntülendi. RES'lerin Nisan 2020'de kaldırılması planlanıyor. İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu da rüzgar güllerinin en geç Nisan ayı içinde kaldıracaklarını açıklamıştı.

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