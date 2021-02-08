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(Özel) İstanbul trafiğinde havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında 2 magandadan biri seyir halindeyken tabancayla havaya ateş açarak terör estirdi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında 2 magandadan biri seyir halindeyken tabancayla havaya ateş açarak terör estirdi. Diğer maganda ise mega kentin çeşitli noktalarında otomobille “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.


İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak başta E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere kentin çeşitli noktalarında otomobilli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.



Biri trafikte havaya ateş açtı diğeri “makas “attı


Magandanın paylaştığı bir başka görüntüde ise trafikte seyir ettiği esnada yanındaki arkadaşı tabancayla araçtan havaya ateş açtı. Dehşet saçan şahıs hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Trafikte adeta terör estiren magandalar olası bir kazaya ramak kalan o anları sosyal medyadan paylaştı.

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