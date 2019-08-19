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(Özel) İstanbul trafiğinde motosiklette 4 çocuk yürekleri ağza getirdi

Pendik’de bir motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun trafikte seyir halinde gitmesi yürekleri ağza getirdi.

Pendik'de bir motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun trafikte seyir halinde gitmesi yürekleri ağza getirdi. Çocuklardan bazıları sepetten sarkarken yaşları 18 yaşından küçük çocukların tehlikeli yolculuğu kameralarca kaydedildi.


Pendik'te trafikte 4 çocuğun oluşturduğu manzara yürekleri ağza getirdi. Motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun seyir halinde gittiği anlar vatandaşları korkuttu. Bazı çocuklar sepetten sarkarken motosiklet hızla trafikte seyir halinde gitti.


O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuklar hızla motosikletle seyir halinde gidiyor. Bu sırada bazı çocuklar sepetten sarkıyor.

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