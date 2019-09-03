(Özel) İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır

Sezonun öğretmenler açısından başladığını kaydeden Yazıcı, bu yıl kente gelen 4 bin öğretmenle yeni bir başlangıç yapılacağını söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına sayılı günler kala Maltepe Üniversitesinde katıldığı programda, yeni dönem için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Maltepe Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı'nda İhlas Haber Ajansı'na konuşan Levent Yazıcı, okula uyum çalışmalarının 5 - 6 Eylül tarihlerinde yapılacağını söyledi.

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın öğretmenler açısından başladığını ifade eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Öğretmenlerimizin seminer çalışmaları başlıyor. Aynı zamanda bu hafta içerisinde, 5 - 6 Eylül tarihlerinde okula uyum çalışmalarımız olacak. Özellikle ana sınıfı, beşinci sınıf, hazırlık sınıfı ve dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz 5 - 6 Eylül tarihlerinde okulu, okuldaki öğretmenlerini, okul görevlilerimizi, okul çevresini tanıyacaklar. Arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşacaklar ve bu iki gün boyunca aslında okula bir intibak dönemi yaşayacaklar. Bu özel çevrede bulunmanın aslında mutluluğunu da yaşayacaklar. Her öğretim düzeyi arasındaki geçiş, mutlaka öğrencilerimiz açısından belli bir hazırlık gerektirebiliyor. Bu sene de belirttiğim iki gün içerisinde gerçekleşecek” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Diğer yandan eğitim öğretim dönemimize ilişkin çalışmalarımız ağırlıklı bir düzeyde tamamlandı. Ancak bu hafta bazı okullarımızla ilgili ek yaptığımız çalışmalar var. Bu yönüyle bu haftamızı da hazırlıkla geçireceğiz, hafta sonu dahil. Böylelikle 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılımıza bütünüyle hazırlanmış olacağız. Yine bu sene öğretmenlerimiz de eğitim öğretim dönemine seminer çalışmalarının dışında, birlikte zümre toplantılarımız, il düzeyinde uygulanacak projelerin tartışılması, rehberlik çalışmalarımız, okullarımızda alınması gereken önlemler konusunda da öğretmenler kurulları, zümre kurulları gibi kurullarla bu hafta içerisindeki çalışmalarını sürdürecekler. Aynı zamanda bu sene öğretmenlerimize 4 bin daha öğretmenimiz eklendi. 4 bin yeni meslektaşımız geldi, onlar için de bir başlangıç olacak. Ben çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlık, huzur, verim dolu bir yıl geçirmeyi umuyorum” diye konuştu.