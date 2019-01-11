(Özel) İstanbul'da 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı

Eyüpsultan Kemerburgaz-Hasdal Yolu Sakarya Kışlası önünde geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında, 17 HR 078 plakalı cipin sürücüsü Adil Y. (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan cipin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, cip sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı.

Sivil trafik ekipleri peşini bırakmadı

Olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve şehir polis kamerası görüntülerini izleyen sivil trafik polisi, aracın plakasını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden de aracın yerini tespit eden polis, sürücüsü Adil Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sürücü polis ekipleri tarafından Göktürk Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.