(Özel) İstanbul'da 5 paket sigara için “planlı hırsızlık”

Beyoğlu'nda otomobille yeni açılan bir markete gelen şahıslar, 100 lira değerindeki 5 paket sigarayı çalmak için hırsızlık planı yaptı. Hırsızlardan biri marketteki kadının poşete koyduğu sigaraları çalarken, diğeri de aracı kaçış istikametine ayarladı. Yaşananlar kameralara yansırken, ilk kez hırsızlık yaşayan kadın şok geçirdiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz 21 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Zor Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs beyaz renkli bir otomobille sokak üzerinde yeni açılan bir marketin önüne geldi. Şahıslardan biri otomobilden inerek içeride Sema K'nın olduğu markete yönelirken, diğer ise otomobilde beklemeye başladı. İçeriye giren şahıs birkaç ürün aldıktan sonra 5 pakette sigara istedi. Sigaraların ayrı poşete konulmasını isteyen şahıs ardından poşeti çalarak kaçmaya başladı. Suç ortağının beklediği arabaya binen şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardında şok geçiren market çalışanı Sema K, hırsızlık olduğunun anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini alarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede otomobilin plakasından yola çıkan polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Şahıslar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

“Bir anda olduğu için ben zaten şok geçirdim”

Market çalışanı Sema K, “Ben gün içerisinde burada duruyordum. Eli yüzü düzgün temiz genç bir çocuk geldi. Birkaç bir şey aldı, makarna, süt, şampuan gibi bir şeyler aldı. Sonra hepsini önüme getirdi ve bende barkoddan geçirdim. Sadece 5 paket sigarayı ayrı poşete koymamı istedi. Bunların poşetinin ayrı olmasını özellikle istedi. Ondan sonra da poşeti alıp direkt kaçtı. Çalınanlar toplamda 100 liraya yakındı. Ben ilk önce bir şok geçirdim. Sonra gittim baktım ki yoktu, zaten hırsızlık amaçlı geldiğini anladım. Sürekli olan bir şey değildi, bizde zaten yeni açılmıştık. Bir anda olduğu için ben zaten şok geçirdim, sonradan ne olduğunu anladım. Polise şikayette bulundu, kişi tespit edildi, bulundu, suçunu da tespit etti ama hala yakalanamadı” dedi.