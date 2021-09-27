(Özel) İstanbul'da 720 motosikletli kurye farkındalık için kahvaltıda buluştu

İstanbul Sultangazi'de 720 motosikletli kurye, kahvaltıda bir araya geldi. Farkındalık amacıyla düzenlenen programda, kuryelerin çalışma saatleri ve trafikte yaşadıkları problemler konuşuldu.

Sultangazi'de 10 ayrı gruptan oluşan yaklaşık 720 motosikletli kurye kahvaltıda buluştu. Kuryeler programda, çalışma saatleri ve trafikte diğer sürücüler ile yaşadıkları problemler gibi birçok sorunu konuştu. Programda, motosiklet camiası ile motosikletli kuryeliğine gönül veren herkesin bir araya toplanması ve kaynaştırılması hedeflenirken, İstanbul'da 35 milyondan fazla motosiklet kullanıcısı bulunmasına karşın kimsenin birbirini tanımadığına da dikkat çekildi. Pandemi döneminde yaklaşık 200 kuryenin hayatını kaybettiğinin vurgulandığı programda, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karşın ne gibi önlemlerin alınabileceği konuşuldu. Kahvaltıda ayrıca, ‘Dedeler Motosiklet' grubu olarak bilinen grubun emektar motorculardan Neyzen Ferit Yavuz ise mini bir konser düzenledi.

“Ne gibi dertlerimiz var, neler yaşıyoruz görsünler istedik”

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği başkanı Murat Tomris yaptığı açıklamada, “Bugün bütün motosiklet camiasını ve kulüp başkanlarını buraya davet ettik çünkü, bütün motosikletlilere burada eğitim vermek, bilgi aktarmak ve yeni kurulacak olan derneklerimizin faaliyetleri konusunda onları aydınlatmak istedik. Ayrıca bazı mobbing uygulayan firmaların kuryelere yapmış olduğu baskıları ve trafikte çektikleri sıkıntıları herkese anlatmaya çalıştık çünkü, herkes bizi bilsin ve ne gibi dertlerimiz var, neler yaşıyoruz görsünler istedik” ifadelerini kullandı.

“Sorunları çözmek için sendikamız bir adım attı”

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili ise, “İstanbul'da hatta, Türkiye'de bulunan tüm motosikletli kurye çalışanı arkadaşlarımızın, sorunlarına ışık tutmak, yaşadıkları sorunları çözmek için sendikamız bir adım attı ve bu derneklerle birlikte bugünkü organizasyonu gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızla, önümüzdeki süreçte yasal hakları ve çalışma koşulları ile ilgili iyileştirmeler noktasında, işverenler ile birtakım temaslarımız ve bu konuda bazı görüşmelerimiz ile mücadelelerimiz olacaktır. Bugün arkadaşlarımızın buraya gelmeleri ile görmüş olduğumuz ışığın, önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızdan hizmet alanlar, çalıştıkları yerler, kendileri ve aileleri için çok iyi bir yere taşınacağını inanıyorum” şeklinde konuştu.