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(Özel) İstanbul'da Amerikan filmlerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Sultanbeyli’de polislerin marketten hırsızlık yapan şahısları yakalama anları Amerikan filmlerine taş çıkarttı.

Sultanbeyli'de polislerin marketten hırsızlık yapan şahısları yakalama anları Amerikan filmlerine taş çıkarttı. Polislerin araçlarıyla çembere alarak kovaladıkları hırsızlar yaya olarak kaçmaya başlayınca polisler hem araçlarla hem de koşarak hırsızları kovalamaya başladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.


Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markete sabah saatlerinde giren hırsızlar, alarm çalınca geldikleri minibüsle kaçmaya çalıştı. Alarm üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri 3 sivil araçla kısa sürede olay yerine geldi.


Minibüsle kaçmaya çalışan hırsızların aracı, sivil polis araçları tarafından çevresi sarılarak durduruldu. Bu sırada hareket eden minibüs polis aracına çarptı. Araçtan inen hırsızlar farklı yönlere kaçmaya çalıştı. Polis, kaçan şahısların üzerine otomobilini sürerek şahısların kaçışını engelledi. Polisler, 7 hırsızdan 6'sını yakalamayı başardı. Polisin, kaçan bir hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.


Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler kamerada


Hırsızlara düzenlenen operasyon, bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar minibüsle kaçmaya çalışıyor.Bu sırada polis ekipleri minibüsün etrafını sarıyor. Ardından hırsızlar minibüsten inerek kaçmaya başlıyor. Polis ekipleri araçlarıyla koşan hırsızlara set yapıyorlar. Bu sırada bazı polis memurları da koşarak hırsızları yakalıyor. Nefes kesen operasyon yedi şüpheliden altısının yakalanmasıyla son buluyor .

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