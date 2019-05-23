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(Özel) İstanbul'da ATM makinesini döven adam kamerada

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın arasında ATM’yi yumrukladı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın arasında ATM'yi yumrukladı. Makinenin aparatlarının kopartarak zarar veren adam kameralara yansıdı.


Gaziosmanpaşa Meydanı'nda dün akşam saatlerinde bir çay ocağında oturan vatandaşlar ilginç bir olayla karşılaştı. Kimliği belirsiz erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle meydandaki Otomatik Vezne Makinesini (ATM) yumruklamaya başladı. Defalarca vurduktan sonra hıncını alamayan şahıs, bu kez de makinenin aparatlarını koparttı. Onlarca vatandaşın şaşkın bakışları arasında makineye zarar veren adam daha sonra meydandan ayrıldı. İlginç olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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