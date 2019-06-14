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(Özel) İstanbul'da aynı marketi 2 kez güpegündüz soyan hırsızlar kamerada

Bayrampaşa’da ünlü bir market zincirinin şubesine giren müşteri görünümlü iki hırsız, aynı marketi 2 kez soyarak kayıplara karıştı.

Bayrampaşa'da ünlü bir market zincirinin şubesine giren müşteri görünümlü iki hırsız, aynı marketi 2 kez soyarak kayıplara karıştı. Marketi 800 liralık zarara uğratan ve bebek bezinin de aralarında olduğu çok sayıda malzemeyi çalan hırsızlar kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.30 ve 19.30 sıralarında Bayrampaşa'daki ünlü bir market zincirinin şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre semtteki marketi gözüne kestiren hırsızlar müşteri gibi içeriye girdi. İçeride hırsızlık yapmak için plana girişen şahıslardan biri etrafı kolaçan etmeye başladı. Şahıslardan biri giriş kapısından çıkarak dışarıda beklemeye başladı. O esnada içerideki hırsız 2 adet bebek bezi çalarak, dışarıdaki hırsızın açtığı kapıdan çıkarak kayıplara karıştı.



Marketi soyup soğana çevirdiler


Olayın ardından akşam saatlerinde yeniden aynı markete gelen hırsızlardan biri eline alışveriş sepeti alarak buzdolaplarına yöneldi. Burada müşteriymiş gibi bir süre ürünleri inceleyen hırsız ardından dolaptaki malzemeleri sepete doldurmaya başladı. Sepeti doldurduktan sonra kolunun altına bir de yumurta dolu kutuyu alan hırsız, etrafına baktıktan sonra yürümeye başladı. Hırsız ardından hızlı adımlarla giriş kapısından dışarıya çıkarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızların rahat tavırları “bu kadarına pes” dedirtirken o anlar ise kameralara yansıdı.



Bebek bezi çalmak için markette plan yaptılar


Görüntülerde, içeriye giren hırsızlardan biri etrafı kolaçan ederken diğeri de bebek bezlerini çalıyor. Hırsızlar ardından hiçbir şey olmamış gibi marketin kapısından çıkıyor. Akşam saatlerinde tekrar gelen hırsızlardan biri bu kez eline alışveriş sepeti alıyor. Buzdolabından sepete malzeme dolduran hırsız, yumurta dolu kutuyu da kolunun altına alıyor. Hırsız malzemeleri doldururken içerideki müşteriler ise alışveriş yapıyor. Hırsızlar ardından çaldıkları malzemelerle dışarıya çıkarak uzaklaşıyor.


İş yeri sorumlusu marketi 800 lira zarara uğratan hırsızların yakalanması ise polise şikayette bulundu.

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