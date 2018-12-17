İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İstanbul'da barajların doluluk oranı havadan görüntülendi

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 69,18’e ulaştı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 69,18'e ulaştı. Aralık dönemi baz alındığında 2010 yılından bu yana barajlardaki doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaşırken, son durum havadan görüntülendi.


İstanbul'da yağışların ardından barajlarda doluluk oranı da yükseldi. Bugün itibariyle barajlarda doluluk oranı yüzde 69,18'e ulaştı. Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 75.33 olurken, Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi oranı yüzde 84.45'lere ulaştı.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı Aralık ayı baz alındığında 2010 yılı aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı havadan görüntülendi. Görüntülerde su kemerlerinin yarıya kadar suyla kapandığı görülürken, vatandaşların da kayıkla gezdiği görüldü .

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.