İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İstanbul'da camilerden ‘evde kalın' çağrısı

İstanbul’da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

İstanbul'da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da camilerden vatandaşlara “evde kalın” çağrıları yapıldı. Vakit ezanları sonrasında yapılan çağrılarda, “Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep beraber devam edelim” ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan Fatih Camii'nden anons yapılırken çekilen görüntülerde sokakların bomboş olduğu gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.