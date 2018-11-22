(Özel) İstanbul'da dehşet anları kamerada

Kağıthane'de motosikletli kurye gibi bir kuyumcuya gelen kasklı ve silahlı soyguncu, iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye gibi kuyumcunun önüne gelen silahlı şahıs hiçbir şey olmamış gibi içeriye girdi. Burada kuyumcu İbrahim Akın'a silah doğrultan zanlı ardından kepenkleri kapattırdı. Şahıs ardından yanında getirdiği çantaya bir miktar altın doldurup, direnen Akın'ı bıçakla birkaç yerinden yaraladı. Soyguncu kepengi açtırdıktan sonra kaçmaya başladı ancak çevredeki esnaf, yaralı kuyumcunun bağırışlarını duydu. Bunun üzerine soyguncu koşarak kaçmaya çalıştı ancak bir vatandaş peşinden koşarak onu yakalamaya çalıştı. Soyguncunun silahla ateş açmasının ardından yaralı kuyumcu da o haliyle dışarıya çıktı. Ardından diğer esnaf da soyguncunun peşinden koşarak onu kıskıvrak yakaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kurye gibi girdi vatandaşlara ateş açtı

Görüntülerde motosikletle gelen soyguncu park ettikten sonra çantasıyla ve başındaki kaskla rahat bir şekilde içeriye giriyor. Bir süre sonra iş yerinin kepengini kapattıran soyguncu ardından soygun yapıyor. Soyguncu yarım saat sonra kepengi açtırıp iş yerinden çıkıyor. Yaralı halde olan kuyumcunun bağırması üzerine soyguncu, koşmaya başlıyor. Ancak vatandaşlar kaçmasına engel oluyor. O esnada da soyguncu silahını çıkartarak ateş açıyor. Kaçan soyguncunun peşinden vatandaşlar koşarken, bir esnaf ise silahını çıkartıyor. Yaralı kuyumcu da can havliyle dışarıya çıkıyor.

Öte yandan vatandaşlar tarafından yakalanan soyguncu, polis ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri incelemelerini sürdürüyor.