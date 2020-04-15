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(Özel) İstanbul'da denetimde maske takmayan gence: “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu"

Okmeydanı’da korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti.

Okmeydanı'da korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'ndaki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Birçok iş yerine giren ekipler, iş yerlerinin ve çalışanların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti. Tedbirleri eksiksiz yerine getirenlere teşekkür eden zabıta ekipleri, müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Çalışanların da maske ve eldivensiz çalışmaması gerektiğine değinen ekipler, iş yerinin kapasitesine göre müşteri almasını ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerektiğine belirtti.



“Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?”


Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Park ve Bahçe Timleri de Fatih Sultan Caddesi üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada vatandaşları uyaran polis, bir gencin maske takmadan dışarıda dolaştığını gördü. Bunun üzerine polisin “neden maskesizsin” diyerek uyardığı genç, “Ben Suriyeliyim” diye cevap verdi. Cevap karşısında şaşkına dönen polis ise, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” diyerek genci caddeden uzaklaştırdı.


Denetimlerin ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

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