(Özel) İstanbul'da dev asayiş operasyonu

Nefes kesen operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis, narkotik köpeği “Night” ile evi didik didik aradı. Operasyon anı ise aksiyon kamerasına yansıdı.

Şişli Kuştepe'de yapılan uygulama ve operasyonlarla asayiş olaylarının azalmasında büyük rol oynayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün semtte dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Semtteki birkaç adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığı ihbarını alan polis, fiziki takiplerin ardından harekete geçti. Konvoy halinde saat 15.00 sıralarında semte giren polis, önceden belirlenen bir binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Koçbaşıyla kapı kırıldı, samanda uyuşturucu arandı

Nefes kesen operasyonda dairenin de kapısını kıran polis, silahını çekerek şüpheli şahıslara baktı. Ardından da evin her odası didik didik arandı. Aramaların ardından “Night” isimli narkotik köpeğiyle de detaylı arama gerçekleştirildi. Çatıya da çıkan ekipler, samanların arasında uyuşturucu madde aradı. Baskın yapılan evin girişindeki güvenlik kamerası ise dikkat çekti. Öte yandan operasyona ilçe ekiplerinin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile motorize unsurlar da destek verdi.

“Sizin sayenizde uyuşturucuyu bıraktım”

Operasyon esnasında ise polis ekipleri semtin cadde ve sokaklarında şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yapan ekipler, semti kıskaca alarak otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaları gözlemleyen semtteki bir genç ise, “Sizin sayenizde uyuşturucuyu bıraktım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, daima sizin hizmetiniz kabul olsun. İnşallah uyuşturucuların hepsini yakalayıp bitirirsiniz de kimse bunu kullanmaz” dedi.