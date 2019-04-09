(Özel) İstanbul'da ehliyetsiz genç sürücü dehşeti: 1 ölü

Beykoz Çavuşbaşı'ndan babasının otomobilini alarak Soğuksu'ya gelen ehliyetsiz genç sürücünün aşırı sürat yapması sonucu kontrolünden çıkan araç, kaldırımı aşıp tel örgülere çarptıktan sonra devrilerek kaldırımda yürüyen adama ezdi. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, genç sürücü ise tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Beykoz Soğuksu Cengizhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çavuşbaşı'nda bir tamirhanede çalışan 18 yaşındaki Salih Usta, öğle saatlerinde babasının otomobilini alarak Soğuksu'ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra cadde üzerine gelen gencin kullandığı araç, aşırı hız yapması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı. Tel örgülere çarpan ancak duramayan araç takla atarak kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürüyen 57 yaşındaki Ziya Kaya'ya çarptıktan sonra yola uçtu. Çarpmanın etkisiyle Kaya ağır yaralanırken, genç sürücü Usta ise hafif şekilde yaralandı. Genç takla atan aracın içerisinden çıkarken, çevredeki vatandaşlar ise kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaptıkları Kaya'yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Salih Usta ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezine götürüldü.

Olay yerinde ayakabılarını gören yakınları göz yaşına boğuldu

Olayın ardından hem kaza yerine hem de hastaneye gelen Kaya'nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın çarptığı tel örgülerin içerisindeki devrilen ağaçlar ise testere ile kesildi. Kaya'nın yere akan kanları ise itfaiye ekipleri tarafından suyla temizlendi. Ziya Kaya'dan geriye ise olay yerinde çarpmanın etkisiyle ayaklarından fırlayan ayakkabıları kaldı. Öte yandan Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşarak “geçmiş olsun” dileyen Aydın, cadde üzerinde kasisler koyarak kazaların önüne geçmek için çalışacaklarını ifade etti.

“Fren sesini duydum, geldiğimde yerde yatıyordu”

Kazayı duyan bir vatandaş, “Ben fren sesini duydum. Geldiğimde yerde yatıyordu. Ambulans geldi götürdüler ama durumu kötüydü. Sürücü çocukmuş, 16 yaşında olduğunu söylüyorlar. Araç ters dönmüştü, hakimiyetini kaybetmiş. Yaralıyı tanıyorduk, 55 yaşlarında falandı. Tanıdığımız biriydi” dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Salih Usta'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Usta sevk edildiği Beykoz Adliyesi'nde çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beykoz Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.