(Özel) İstanbul'da el arabasıyla güpegündüz soygun yapan hırsızlık çetesi kamerada

Kemerburgaz'da bir iş yerine giren hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde 40 bin lira değerinde 25 adet akü, duvarda asılı kılıç ve kılıfı ile havalı korna çaldı. Aküleri zaman kazanmak için el arabasıyla taşıyan çetenin rahat tavırlarının “bu kadarına da pes” dedirttiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz 3 Şubat Pazar günü saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şapkalı, eldivenli ve yüzleri atkıyla kapalı 4 kişiden oluşan hırsızlık çetesi panelvan tipi araçla atölyenin dış kapısına geldi. Araçtan inen bir şahıs, bir süre uğraştıktan sonra demir kapıyı açarak yere bıraktı. Ardından araca binen hırsız diğerleriyle beraber bahçeye girdi. Geri manevra yaparak aracı atölyenin kapısına yaklaştıran hırsızlar bagajdan inerek güpegündüz soyguna başladı. Soyguncular ilk olarak yanlarınca getirdiği demir kesme makasıyla saniyeler içerisinde kilitleri kırarak içeriye girdi. Büyük bir rahatlıkla içeriye giren hırsızlar ardından dört bir yana dağılarak çalmaya başladı.

El arabasıyla aküleri taşıyıp çaldılar

İçeride bir süre araştırma yapan hırsızlar ardından akülerin bulunduğu dolabı fark etti. Kilidini kıran hırsızlar içerisini açtıklarında 25 adet akü olduğunu gördü. Birer birer aküleri taşıyan soyguncular, ağırlıklarının fazlası olması nedeniyle zaman kazanmak için içeriye el arabası götürdü. Ardından aküleri içerisine koyan hırsızlar geldikleri araca malzemeleri yükledi. Daha sonra tekrar içeriye dönen hırsızlar, tezgahtan 2 adet levye alarak iş yerindeki kapıları kanırtarak açtı. İçeriden toplamda 40 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar ardından geldikleri araca binerek hızla kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Duvarda asılı kılıç ile havalı kornayı bile çaldılar

Görüntülerde, araçla iş yerinin bahçe kapısına gelen hırsızlardan biri araçtan inerek kapıyı açıyor. Ardından araç geri manevra yaparak iş yerine yaklaşıyor. Bagajdan inen şahıslar makasla kilitleri kırarak içeriye giriyor. Levyelerle kapıları açan hırsızlar, el arabasına yükledikleri aküleri çalıyor. Hırsızlardan 3'ü çalarken diğeri ise dışarıda gözcülük yapıyor. Hırsızlar son olarak iş yerinin duvarında süs olarak asılı olan kılıcı da kılıfıyla beraber çalıyor. Karşı duvarda havalı kornayı gören hırsızları onu da almayı ihmal etmiyor. Hırsızlar ardından geldikleri araca binerek kaçıyor.

Semtte küçük esnaf 90 bin lira zarar uğramış

İş yerine gelince soyulduğunu anlayan Ferdi Şener, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan aynı iş yerinin çevresindeki bazı iş yerlerinin de geçtiğimiz yıldan bu yana birkaç kez soyulduğu iddia edildi. Polis, güpegündüz iş yerlerini soyan hırsızları arıyor.