(Özel) İstanbul'da emekli maaşını çeken yaşlı kadına kapkaç kamerada

Beşiktaş'ta bir bankadan emekli maaşını çeken 63 yaşındaki kadın, yolda yürüdüğü esnada kapkaça uğradı. Kapkaç anları kameralara yansırken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Beşiktaş Balmumcu'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda 63 yaşındaki Sevdiye Kuşkonmaz, bankaya giderek bin 300 lira olan emekli maaşını çekerek çantasına koydu. Ardından evine doğru yola koyulan yaşlı kadın, yolda kapkaça uğradı. Kapkaç şoku sonrasında neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, bir aylık geçimini sağlayacak paranın içinde olduğu çantasını geri alabilmek için kapkaççının peşinden koştu. Yaşlı kadın bir süre sonra kovalamayı bırakırken, kapkaççı kayıplara karıştı. Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla polisi arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının kapkaça uğradığı ve şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapkaççı polis tarafından yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelinin önce eşkalini, ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.