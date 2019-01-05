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(Özel) İstanbul'da etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri’de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri'de etkili olmaya başladı. Silivri Çayırdere Köyünde etkili olan kar yağışı havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzaralar oluşturdu.


Silivri Çayırdere Köyü'nün ve tren yolunun kar kaplamış halinin havadan çekilen görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde beyaz örtüye bürünmüş köyün görüntüsü kendine hayran bıraktı. Tren yolunun karların arasında uzun bir şekilde belirirken çam ağaçları ise eşsiz görüntüler oluşturdu. Köylüler soğuk havaya rağmen su doldurmak için köyün çeşmesinin yanına gittiler. Yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmaya başladı. Köyde kapanan herhangi bir yol bulunmazken İBB'ye bağlı ekipler, 150 personel,34 Pito,12 Grayder, 12 kepçe, 4 Loder,1 Ponny, 35 Traktör bıçağı ile görev başında bekliyor.

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