İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada

Sarıyer’de üç halk otobüsü ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de üç halk otobüsü ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yf yansıdı.


Sarıyer Ayazağa 125. Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre ters istikametlerde seyir halinde olan iki halk otobüsü, yan yana geldiği sırada yasak park nedeniyle geçiş yapamadı. O esnada Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki halk otobüsüne çarptı. Bu sırada otobüsün yanından geçmeye çalışan sürücünün motosikleti kaza yapan iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu


Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsü yanında seyreden motosikletliye çarpıyor. Motosiklet otobüsün altına girerken, sürücü ise kaldırıma fırlıyor. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan sürücü, bir anda ayağa kalkıyor. Vatandaşlar sürücüye yardım ediyor. Otobüs öndeki otobüslere çarparak durabiliyor.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.