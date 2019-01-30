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(Özel) İstanbul'da “Fight Club” filmini aratmayan kavga kamerada

Aksaray’da alkollü olduğu iddia edilen 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi.

Aksaray'da alkollü olduğu iddia edilen 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. “Fight Club” filmini aratmayan kavgada, tekmeler havada uçuşurken gençlerin dövüşmekten yorulmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Fatih Aksaray Meydanı'da geçtiğimiz 2 Ocak günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 2 grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırdı. Tekmelerin de havada uçuştuğu kavga, “Fight Club” filmini aratmadı. Dakikalarca dövüştükten sonra düşen ancak yorulmadan yerden kalkan bazı gençler, amansızca kavga etmeyi sürdürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kimi izledi kimi tezahürat yaptı


Görüntülerde, gençler bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vuruyor. Kavgayı gören gruptaki diğer gençler ise farklı noktalarda dövüşmeye başlıyor. Kavga esnasında bazı gençler yere düşüyor. Yerden kalkan gençler yine birbirine vurmaya başlıyor. Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise olanı biteni izlerken, bazı vatandaşlar ise tezahürat yapıyor.

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