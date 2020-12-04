(Özel) İstanbul'da hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı kamerada

Küçükçekmece'de bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servis aracına sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik magandası servis aracının camını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda saldırı anı kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Mertkan I. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, I'nın üzerine yürüdü.

Sopayla servise saldırdı

Servis şoförünün karşılık vermemesi üzerine hızını alamayan otomobil sürücüsü, aracından aldığı sopayla servis minibüsüne saldırdı. Saldırı anı şoförün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözü dönmüş maganda servis aracının camını da kırdı. Saldırının ardından kimliği belirsiz şahıs otomobiline binerek sokaktan uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü aracına binerek sopa alıyor. Sopayla aracından inen şahıs servise saldırıyor. Şahıs ardından otomobiline binerek uzaklaşıyor.

Polis sopalı saldırganın peşinde

Olayın ardından Mertkan I. emniyete giderek saldırgan sürücü hakkında şikayette bulundu. Şikayeti alan ve görüntüleri inceleyen polis, plakası belirlenen sopalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.