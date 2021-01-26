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(Özel) İstanbul'da hastanede kaşla göz arasında hırsızlık kamerada

Kağıthane’de özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanının cep telefonu, telefon konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı.

Kağıthane'de özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanının cep telefonu, telefon konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, kadının olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Olay, geçtiğimiz 12 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede poliklinik sekreteri olarak görev yapan kadın, gelen hastayla ilgilenmeye başladı. Hastanın kaydını alan kadın ardından onu muayene olacağı doktora götürmek için yerinden ayrıldı. O esnada içeride cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan cerrahi maskeli bir şahıs, etrafta dolaşmaya başladı.



Kaşla göz arasında telefonu çaldı


Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs, yan şekilde yaklaştığı bankonun üzerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak cebine koydu. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından cep telefonunun çalındığı kamera kayıtlarından tespit eden kadının emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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