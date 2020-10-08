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(Özel) İstanbul'da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada

Yenikapı Sahili’nde motosikletli magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi.

Yenikapı Sahili'nde motosikletli magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.


Fatih Yenikapı Sahili'nde motosikletli bir magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken eline aldığı çoklu havai fişekleri fırlattı. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan magandalar, dakikalarca bu şekilde devam etti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

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