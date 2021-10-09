(Özel) İstanbul'da hırsızlar ayaklarıyla camını kırdıkları işyerini soydu

Kağıthane'de ayaklarıyla kırdıkları camdan yaralanma pahasına işyerine giren iki hırsızdan biri, içerideki 3 bin 700 lirayı çalarak yine kırık camdan dışarı çıktı. Hırsızlık anları kameralara yansırken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlardan biri yakalandı.

Kağıthane'de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işyerine gelen Ahmet G., işyerinin camlarının kırık olduğunu ve içeride bulunan 3 bin 700 lirasının çalındığını görünce büyük bir şok yaşadı. Ardından soluğu polis merkezinde alan Ahmet G. şikayetçi oldu. Bunun üzerine de inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı güzergah üzerindeki 8 farklı kamera kaydını inceledi.

Kağıthane polisi 8 kamera görüntüsü inceleyip yakaladı

İncelemede kimliği tespit edilen Umutcan K. (21) Hamidiye Mahallesi'nde yakalandı. İfadesinde, işyerine hırsızlık amacıyla girdiklerini doğrulayan Umutcan K., yanındaki kişinin Emirhan P. (20) olduğunu belirtti. Şüpheli Umutcan K.'nın "hırsızlık", "cinsel istismar" ve "mala zarar verme", şüpheli Emirhan P.'nin ise "hırsızlık" ile "yağma" suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Emirhan P.'yi yakalamak üzere çalışmalarını sürdürürken, şüpheli Umutcan K. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayakları camı kırıp yaralanma pahasına içeriye girip çıktılar

Öte yandan, hırsızların işyerine girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ayakları yardımıyla işyerinin camını kırdıkları, bir şüphelinin içeri girdiği ve bir süre sonra da kırdıkları camdan çıktıkları görüldü. Hırsızlıkların soygundan sonra yürüyerek uzaklaşmaları da sokaktaki başka bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.