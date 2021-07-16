(Özel) İstanbul'da İETT Garajı'nda feci olay: “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni”

Kağıthane'deki İETT Garajı'nda 13 yıldır görev yapan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi, “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notu bıraktıktan sonra kulübede kendini silahla başından vurdu. Olay yerinde can veren görevlinin yakın zamanda kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yıldır garajda güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ömer Babahanoğlu, kısa bir süre önce kanserden eşini kaybetmesi nedeniyle izne çıktı. İlk iş gününde gece vardiyasına gelen Babahanoğlu, sabaha karşı “Yusuf A.'yı arayın, eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notunu bıraktıktan sonra tabancayla kendini başından vurdu. Olayın ardından vardiya değişimine gelen Özkan G. (41), nöbet kulübesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybetmiş

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Babahanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatarak adamın bıraktığı notu incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babahanoğlu'nun kısa bir süre önce kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Babahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın cenazesi Adana'da toprağa verildi.