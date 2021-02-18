(Özel) İstanbul'da karda snowboard keyfi

Sarıyer Emirgan'da ve Başakşehir'de kar yağışı sonrası snowboard tutkunu iki kişi, kayak pistindeymiş gibi kaydı. Karda snowboard keyfi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı, renkli görüntüler oluşturdu. Sarıyer Emirgan'da ve Başakşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlık alan, snowboard tutkunu genç için adeta piste dönüştü. Snowboard ile bir kayak pistindeymiş gibi kayan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.