(Özel) İstanbul'da kısıtlamaya uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin lira ceza

Ruhsatsız 33 mekanın mühürlendiği ve 3'ü aranan 15 kişinin gözaltına alındığı baskın anları kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içerisinde bir dizi denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kıraathane, kafeterya ve derneklere gittiği ve buralarda kağıt oyunu ile kumar oynandığı ihbarlarını alan Bağcılar polisi, iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda polis ekipleri, vatandaşların maske takmadığı gibi sosyal mesafe kurallarına da uymadığını tespit etti. Denetimler kapsamında 50 kıraathane, 12 kafeterya ve 3 deneğe baskın yapan Bağcılar polisi, 638 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet” suçundan toplamda 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca bu iş yerlerinde kumar oynayan 59 kişiye ise 78 bin 824 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız 33 mekanın mühürlendiği denetimlerde, 3'ü aranan olmak üzere 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 12 kişiye kumar oynamaktan adli işlem yapıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.