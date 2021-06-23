(ÖZEL) İstanbul'da kurban hareketliliği başladı

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyenler vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için şimdiden sıraya alınarak listeleniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.

Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.

Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

"1 ay öncesinden hizmete girdik”

Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, “Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor” dedi.

“Fiyatlar gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum”

Kurban satın almak için satış ve kesim alanında gezen Orhan Çağlar, “Kurban fiyatları diğer satış yerlerine göre gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum. Genellikle her yıl kurbanımızı buradan alıyoruz. Buradaki hayvanlar çok kaliteli, satın almadan önce biz hayvanın kilosuna yaşına dişlerine mutlaka bakıp kontrol ediyoruz” diye konuştu.

“Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı”

Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, “ Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı” diye sözlerini tamamladı.