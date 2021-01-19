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(ÖZEL) İstanbul'da lapa lapa kar yağışı havadan böyle görüntülendi

İstanbul’da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı haftanın 2’nci gününde de devam ediyor.

İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı haftanın 2'nci gününde de devam ediyor. Çekmeköy'de kar yağışı havadan görüntülendi.


İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki etkili kar yağışı sonrası Kuzey Marmara otoyolu beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar altındaki Çekmeköy Ormanı, drone ile havadan görüntülendi. İkindi saatlerine kadar etkili olan kar yağışında yol kenarındaki ormanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu. Masalsı kar yağışı havadan görüntülendi.

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