(Özel) İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul Kağıthane'de lüks bir rezidansa girmek için güvenlik ile tartışan iki şahıs, başaramayınca yumruk ve bastonla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, taraflar Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan rezidansta akşam saatlerinde meydana geldi. Rezidansta yaşayan Şaban B. (65) bir arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi. Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi. Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B., yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı. Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Güvenlik görevlisine saldırı anı kamerada

Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.'yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.'yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.