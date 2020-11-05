(Özel) İstanbul'da midibüsün kundaklandığı anlar kamerada

Kağıthane'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahsın park halindeki midibüsü tine döküp kundakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, emniyette 23 adet kaydı suç makinesi kundakçıyı evinde kıskıvrak yakaladı.

Olay, sat 06.20 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı park halinde arızalı olduğu öğrenilen bir midibüs alev alev yanmaya başladı. Aracın alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Midibüsün kundaklandığı ve alev alev yandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Midibüsün kundaklandığı anlar kamerada

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Kağıthane polisi, araca erkek bir şahsın girdiğini bir süre otobüsün içerisinde durduğunu ve aracın ise bu esnada yanmaya başladığını belirledi. Bunun üzerine şahsın eşkalini belirlemek için çalışma yapan Kağıthane polisi, kimliğini tespit ettiği Hamit Hamitettin S'yi Sanayi Mahallesi Barışçı Sokak'taki evinde kıskıvrak yakaladı.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı

12 saat geçmeden gözaltına alınan şahıs, tiner döküp aracı yaktığını itiraf etti. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Sanayi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın emniyette çeşitli suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.