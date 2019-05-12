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(Özel) İstanbul'da minibüs şoförlerinin yarışı kamerada

Bağcılar’da cadde üzerinde seyreden iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Bağcılar'da cadde üzerinde seyreden iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hatalı sollamalar yapan sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bağcılar Oto Center yolundan Esenler Yüzyıl istikametine giden iki yolcu minibüsü, ters istikametten gelerek sürücünün önüne kırdı. Sürücüler ardından cadde üzerinde trafikte seyrettikleri esnada birbirleriyle yarıştı. Hatalı sollamalar yaparak trafiği tehlikeye de düşüren sürücüler ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. O anları ise arkadan seyreden bir sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.

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