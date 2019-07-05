İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İstanbul'da motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde götürdü

Ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli’nde tek tekerlek üzerinde giderek müşterilerine sipariş götürdü.

Ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'nde tek tekerlek üzerinde giderek müşterilerine sipariş götürdü. Trafikte adeta terör estiren maganda kurye, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.


İstanbul'da trafikte tek tekerlek üzerinde giderek adeta terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Her gün cadde ve sokaklarda gördüğümüz sıradan magandalara nazaran bu kez ortaya motosikletli bir kurye çıktı. Ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğretilen motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.


Müşterilere siparişleri tek tekerlek üzerinde götürdü


Gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estiren maganda bir sonraki görüntüsünde ise Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'ne girdi. Maganda burada da trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce yol gitti. Firmanın müşterilerine pizza siparişini götürdüğü öğrenilen motosikletli maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.