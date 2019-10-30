(Özel) İstanbul'da motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu'nda ise trafiğin en yoğun olduğu saatte araçların arasından “makas” atarak geçen maganda, kazaya davetiye çıkarttı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Fatih Vatan Caddesi'nde ortaya çıkan motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentin çeşitli noktalarında sık sık hız denemesi yapan maganda, bir başka sürüşünde yine trafikte tek tekerlek üzerinde giderek 200 kilometre hıza ulaştı.

200 kilometre hızda tek teker gitti

Sınırları zorlayan ve yürekleri ağza getiren maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ölüme adeta meydan okuyan motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde trafiğin yoğun olduğu bir saate araçların arasında süratli bir şekilde “makas” atarak geçti. Dakikalarca bu şekilde giden maganda, mega kentin neredeyse her noktasında farklı motosikletlerle terör estirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.