(Özel) İstanbul'da narkotik operasyonunda torbacı karı ve koca kıskıvrak yakalandı

Esenler'de torbacı çiftin evine operasyon düzenleyen narkotimler, koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evde çok miktarda toz esrar ile extacy hap ele geçirdi. Operasyon esnasında polis, 9 yaşındaki çocuğun pencereden attığı uyuşturucuları ise pamuklu çubuk ile yerden topladı. Gözaltına alınan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de karı ve kocanın “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılığı yaparak uyuşturucu madde sattığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen tim, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Menderes Mahallesi 315 Sokak'taki daireye baskın düzenledi. Polis uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. İçeride torbacının eşini yakalayan polis, didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evdeki kumaşların arasında çok miktarda toz esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin lira ele geçirildi.

9 yaşındaki çocuğa pencereden uyuşturucu attırdı

Öte yandan operasyon esnasında polisin sesini duyan torbacı kadın, 9 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu maddeleri pencereden attırdığı tespit edildi. Polis yerde toz haline gelen extacy hapları, pamuklu çubuklar yardımıyla yerden topladı. Uyuşturuculu çubuklar delil kutusuna konuldu. Dışarıdaki maddeleri ele geçiren polis, kadına ise “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” diyerek tepki gösterdi. Evde yapılan detaylı aramalarda ise torbacı çiftin uyuşturucu madde sattığı şahısların isimleri ve aldığı paraları yazdığı bir de defter buldu.

Torbacı çift tutuklanarak cezaevine gönderildi

Operasyon kapsamında aramaların ardından evde yakalanan torbacı Münevver D. gözaltına alınarak evde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte Esenler Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Firar konumunda olan torbacının eşi Salih D. ise avukatıyla birlikte savcılığa gelerek teslim oldu. Torbacı çift işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.