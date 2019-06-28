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(Özel) İstanbul'da otomobile "havai fişek" mekanizması yapan gençler trafikte terör estirdi

Başakşehir’de ilginç bir projeye imza atan 3 çılgın genç, otomobillerine "havai fişek" mekanizması kurarak trafiğe çıktı.

Başakşehir'de ilginç bir projeye imza atan 3 çılgın genç, otomobillerine "havai fişek" mekanizması kurarak trafiğe çıktı. Caddede seyir halinde oldukları esnada "roket atar" adını verdikleri otomobilleriyle çevreye çok sayıda havai fişek atan gençler adeta terör estirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.


Başakşehir'de yaşayan 3 genç, sosyal medyada izlenmek için çılgın bir projeye imza attı. Otomobili kendi tabirleri ile "roket atar"a çevirmek için kolları sıvayan gençler, aracın her iki tarafında da havai fişek mekanizması kurdu. Yapım aşamasını sosyal medyadan paylaşan gençler, "Biz bu çılgınlığı siz yapmayın diye yapıyoruz” dedikten sonra harekete geçti.



Trafikte “havai fişek” atarak terör estirdiler


Araçları ile caddede seyretmeye başlayan gençler havai fişekleri ateşlemeye başladı. Dakikalarca aracın üzerinden caddeye fişek atan gençler adeta terör estirdi. Yolun karşısından geçen belediye otobüsü ve diğer araçlar umursamayan gençler, fişekleri ardı ardına ateşledi. Fişeklerin bitmesinin ardından sevinç çığlıkları atan gençler daha sonra sosyal medyada videolarına beğeni isteyerek çılgın gösteriyi sonlandırdı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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