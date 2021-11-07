(Özel) İstanbul'da parkta bıçaklı kavga kamerada: Önce darbettiler sonra bıçakladılar

Kağıthane'de bir grup genç, parkta oturan iki genci önce "burada oturmayın” diyerek kovdu, ardından da döverek bıçakladı. Ortalığın karıştığı kavga ve bıçaklama anları kameralara yansırken, kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 15.30 sıralarında bir parkta meydana gelen olayda, Hasan L. (18) arkadaşı Velit A. ile parkta oturdukları sırada yanlarına 5 kişilik bir grup geldi. Grup, Hasan L. ve arkadaşına “burada oturmayın” dedikten sonra küfür ederek parktan kovdu. Bunun üzerine Hasan L. ve arkadaşı parkın çıkışına doğru yürümeye başladı.

Hem kovdular hem de darbedip bıçakladılar

Hasan L. ve arkadaşı parkın çıkışına doğru gitmeye başladığı sırada Yasin A. (18) isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte, gençlerin arkasından koşarak saldırmaya başladı. Bu sırada Yasin A., önce Hasan L.'ye kafa attı, daha sonra elindeki bıçakla ayak kısmından yaraladı. Bu sırada gençlerin tamamı Hasan L. ve arkadaşını darp etmeye başladı. Yere düşen Hasan L.'yi grubun içindeki Hasan K. de elindeki bıçağı sallayarak yaraladı. Hasan L. ve arkadaşını gruptakiler defalarca tekmeleyerek darp edip olay yerinden kaçtı. Yaralı Hasan L.'yi arkadaşı Velit A. tedavi olmak üzere hastaneye götürdü. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gençleri bıçaklayan iki şahsı polis yakaladı

Olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karışan gençlerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, Hasan K.'yı Şirintepe Mahallesi'nde cadde üzerinde, Yasin A.'yı ise aynı mahallede farklı bir cadde üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.

Parktaki gençlerin kavga anı kamerada

Kağıthane'de gençler arasında yaşanan bıçaklı kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki gencin yürüdüğü sırada arkadan gelerek gençlere saldırdıkları, kavga sırasında yere düşen gencin bıçaklandığı görülüyor.