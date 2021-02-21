(Özel) İstanbul'da pitbull dehşeti

Ataşehir'de bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada pitbullun saldırısına uğradı. Başından yaralanarak kanlar içerisinde kalan kız çocuğu, yoldan geçen bir vatandaş tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğu yerde pitbull ile boğuşuyor. Saldırıya uğrayan kızı yoldan geçen vatandaş kurtarıyor.