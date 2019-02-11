(Özel) İstanbul'da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

İstanbul'da görev yapan polis memurları komando eğitimi görerek 3 yılda 6 milyon fişek atışı ile eğitim gördü. Gelişen olaylar karşısında ani karar verebilme ve müdahale edebilmesi için 17 bin polis ve bekçiye verilen eğitim havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği “Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale” eğitimine il genelinde görev yapan amir, polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler katılıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan eğitimlere katılan kursiyerler beylik tabancaları ve uzun namlulu tüfeklerle eğitimlerini yapıyor. Verilen eğitimlerde silah kullanmak zorunda kalındığı durumlarda suçlulara en az zararı vererek etkisiz hale getirmek, ani gelişen olaylar karşısında doğru ve hızlı silah kullanmalarını sağlamak ve silah kullanma becerilerini artırması amaçlanıyor. Polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçilere verilen eğitimlerde tabanca ve uzun namlulu silahlarla Operasyonel atış teknikleri, hareketli hedefe atış, şüpheli kişi ve araç durdurma, bina içi arama, yakın alan çatışma teknikleri, pusudan kurtulma, ani gelişen olaylara karşı hareket tarzı gibi pek çok konular öğretiliyor.

6 milyon fişek ile 17 bin polise eğitim

Polislere ve bekçilere verilen 2016 yılı Nisan ayında başlayan “Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale” eğitimi kapsamında İstanbul genelinde 2016 yılında 3 bin 359, 2017 yılında 5 bin 414'ü ve 2018 yılında 8 bin 268 personel eğitim gördü. Verilen eğitimlerde 2016 ile 2018 yılları arasında 9 mm beylik tabancası ile 17 bin personel 4 milyon 457 bin adet, uzun namlulu silahlar ile de 1 milyon 871 adet fişek kullanıldı.

“Amacımız doğru kas hafızalarını oluşturmak”

Şu ana kadar 17 bin personele eğitim verdiklerini ifade eden Eğitim sorumlusu Komiser Yardımcısı Ahmet Doğukan Aydın, “ Verdiğimiz eğitimlerde silahların taktiksel ve operasyonel kullanım amaçları, araçlı pusu ve pusudan kurtulma, şüpheli kişi ve araçlara doğru yaklaşım ve müdahale, kelepçeleme ve üst arama gibi konular bulunuyor. Asıl amacımız personelde doğru kas hafızalarını oluşturmak. Bu kas hafızalarını dışarıda karşılaştıkları olaylarda kullanıp en doğru ve ani kararı vermelerini sağlamaktır. Eğitimimiz yaklaşık olarak 3 hafta sürmektedir. 1 hafta teorik ve 2 haftası da eğitim alanında gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.