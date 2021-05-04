(Özel) İstanbul'da pompalı dehşeti: 3 yaralı, 3 gözaltı

Kağıthane'de gürültü kavgası sonrası bir grubun kebapçı dükkanını basması sonucu çıkan kavgada, iş yeri sahibi pompalı tüfekle 1'ini kafasından olmak üzere 2 kişiyi yaraladı. Kendisinin de göğsünden vurularak yaralandığı olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pompalı tüfek ve tabancalar ise ele geçirildi.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olaydan bir gün önce Muhammet A. ile Hasan A. gürültü yapmaları nedeniyle küfürleşerek tartıştı. Taraflar konuştuktan sonra barışacak anlaştı. Ancak olay günü Muhammet A'nın akrabaları Şükrü M. (21) ve Enes A. (22) kebapçı iş yerini bastı. İş yerinde çıkan küfürlü tartışma sonrası iş yeri sahibi Altan A. (50) pompalı tüfekle Şükrü M.'yi başından Enes A.'yı ise sırtından yaraladı. Yaralanan Enes A.'da yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A.'yı göğsünden yaraladı. Olayın ardından araya giren Ömer Faruk K. (21) Enes A.'nın elindeki tabancayı alarak, iş yerinde bulunan Abdüssamet A. (21) ve Abdulvahap A. (23) ile birlikte kaçtı.

Gürültü kavgası sonrası sonra çatışma

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Şükrü M. ile Enes A. ve iş yeri sahibi Altan A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Şükrü M. Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvuracak kavgaya karışan şahısların ve yaralıların kimliklerini tespit etti.

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı

Olaya toplamda 6 şüphelinin karıştığını ve 3'ün olayda yaralandığı tespit eden Kağıthane polisi, kebapçıdaki pompalı tüfeği, Şükrü M'nin üstünden ise tabancayı ele geçirdi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yaptığı bir dizi operasyonlar sonucunda olaya karışan Ömer Faruk K, Abdüssamet A. ve Abdulvahap A.'yi olaydan 12 saat bile geçmeden kısa bir sürede kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ömer Faruk K. Enes A.'nın elinden aldığı tabancayı da polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İş yerini basanın hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan Şükrü M.'nin hayati tehlikesini sürdüğü, Altan A. ve Enes A.'nın ise hayati tehlikeye atlattıkları öğrenildi. Olaya karışan Enes A.'nın emniyette 10 adet ve Altan A.'nın 4 adet ise suç kaydının olduğu, diğer 4 kişinin ise suç kayıtlarını olmadığı bilgisine ulaşıldı.