(Özel) İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu: Pakistanlı gaspçılar Nepalli kardeşleri rehin aldı

Beyoğlu'nda Pakistanlı 5 şahıs, Yunanistan'a kaçak yollarla götüreceklerini söyledikleri 7 Nepalli kardeşi Esenler'de bir eve götürdükten sonra kafalarına silah dayayarak paralarını ve cep telefonlarını gasp etti. Kardeşleri rehin alan ve görüntülerini çekerek gönderdikleri ailelerinden 14 bin euro fidye isteyen gaspçılar, Beyoğlu Asayiş ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. Rehinlerin kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen Nepal uyruklu 7 kardeş, Beyoğlu'nda Pakistan uyruklu Sajjad A. ile tanıştı. Şahıs Nepalli kardeşleri Yunanistan'a kaçırabileceğini söyleyerek onları Esenler'deki bir eve götürdü. Evdeki 4 şahıs, içeriye giren 7 Nepalli kardeşi etkisiz hale getirerek rehin aldı. Kafalarına silah dayayarak paralarını ve cep telefonlarını gasp eden şahıslar, rehinelerin kardeşi olan Kanchha T.'ye görüntülerini gönderdi. Şahıslar ardından T.'yi telefonla arayarak her kardeşi için 2 bin euro fidye istedi. Bunun üzerine Kanchha T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ihbarda bulundu.

Pakistanlı gaspçılar Nepalli kardeşleri kaçırdı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kanchha T.'yi arayan gaspçılardan Pakistanlı Muhammad F. ile buluşma noktası ayarlamasını istedi. Gaspçı, istediği parayı vereceğini söyleyen Kanchha T., buluşacağı esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmasının ardından 7 kardeşin Birlik Mahallesi'ndeki bir evde rehin tutulduğunu itiraf etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleriyle birlikte adrese giden Beyoğlu polisi, eve operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, içeride zorla alıkonulan Parbai B., Parbati T., Pravya S., Yaw B., Man Kumar L., Kunsang L., Uhan Maya T.'yi başarılı bir şekilde kurtarırken, Pakistan uyruklu gaspçılar Saddam Huseyin A., Muhammed R. ve Ali Umer A.'yı ise kıskıvrak yakaladı.

Beyoğlu polisi gaspçıları kıskıvrak yakaladı

Evde yapılan aramalarda ise kurusıkı tabanca, 5 adet cep telefonu ve çok miktarda euro ile lira ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 gaspçı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadelerinin alınması sonrası adli işlemleri yapılan gaspçılar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “gasp”, “zorla alıkoyma” ve “rehin alma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehinelerin yardım istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.