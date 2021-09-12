(Özel) İstanbul'da ruhsatsız tabanca baskını kamerada

Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli bir araçtan çıkan ruhsatsız tabancının sahibinin Beykoz'daki evine polis baskın düzenledi. Baskında 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek bulundu.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ekipler, ruhsatsız tabancının K.U. isimli şahsa ait olduğunu ve şahsın evinde birden fazla ruhsatsız silah olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şahsın Beykoz'da bulunan evini didik didik aradı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi.