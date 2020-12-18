(Özel) İstanbul'da sevgili çifte gasp iddiasının arkasından dolandırıcılık çıktı

Kağıthane'de otomobiline bindikleri sevgili çifti darp ettikten sonra başlarını tabanca dayayarak 11 bin 500 liralarını gasp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Çiftin başına silah dayamadıklarını, paralarını gasp etmediklerini ve şahsın akrabalarını kredi çektirip dolandırdıklarını söyleyen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gülibrişim Sokak üzerinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Hakan G. ve sevgilisi Sinem K, 34 AGB 376 plakalı otomobilleriyle önceden borç verdikleri 2 şahısla parayı tahsil etmek için buluşmuştu. Buluşma sonrası Barış Ç. ve Erkan Ç. çiftin aracına binmiş ve taraflar arasında borç tahsilatı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Hakan G.'yi darp etmeye başlamış, şahıslardan biri ise Hakan G.'nin başına tabanca dayayarak para istemişti. Şahısların Hakan G.'yi darp etmeye devam ettiği anda ise sevgilisi Sinem K. araçtan inerek kaçmak istemiş, ancak şahıslar kadını saçından tutarak yerde sürükledikten sonra Hakan G.'nin cebindeki 10 bin lirayı, nişanlısının ise cüzdanındaki 8 bin lira parasıyla cep telefonlarını gasp ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından Barış Ç. ve Erkan Ç. havaya ateş açıp kaçmıştı.

Gasp edildiğini iddia eden şahıs akrabalarını dolandırmış

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, emniyette Hakan G. ve Sinem K.'nın ifadelerini aldı. Sevgili çifti gasp ettikleri iddia edilen şahısların peşine düşen Kağıthane polisi, yaptıkları çalışması sonucu Barış Ç. ve Erkan Ç.'yi 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülerek sorgulanan şahıslar, olayda silah kullanmadıklarını ve çifti gasp etmediklerini söyledi.

Kağıthane polisi 24 saat geçmeden yakaladı

Olayı anlatan şüpheliler Hakan G.'nin, Ayfer B. başta olmak üzere akrabalarına bir süre önce kredi çektirdiğini ve geri ödemeyerek dolandırdığını ifade etti. Bu olayı konuşmak için çiftle buluştuklarını söyleyen 2 şüpheli, bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve çifti darp ettiklerini belirtti. İfadeleri alınan ve emniyette “Mala Zarar Verme”,” Ateşli Silah Kanununa Muhalefet”, “Açıktan Hırsızlık”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” gibi suçlardan suç kayıtları bulunan Barış Ç. ile Erkan Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.