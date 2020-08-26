(Özel) İstanbul'da silahlı, patinajlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada

Korona virüsle mücadele kapsamında artan vak'a sayılarına rağmen İstanbul'da birçok düğünde kurallar yine hiçe sayıldı. Bir düğün için bir araya gelen gruplar, TEM Otoyolu'nu trafiği kapatırken damat lüks otomobiliyle patinaj çekerek terör estirdi. Bir başka düğünde evlerin önünde tabancalarla havaya ateş açarak gelin çıkartırken polis kuralları hiçe sayan ve trafikte tehlikeye yol açan magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından gelin almak için geçtiğimiz Pazar günü Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bir eve giden grup, gelin evden çıkartıldığı esnada meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Gelinin çıkartılmasının ardından gruptaki hiçbir kuralı umursamadan kol kola halay çekti. Bahçelievler'de ise gelin çıkartıldığı esnada tabancalarla havaya ateş açan magandalar adeta terör estirdi. Orada bulunan küçük çocuklar ise ateş açılmasıyla paniğe kapıldı.

Tabancalarla havaya ateş açınca çocuklar paniğe kapıldı

Evin önünde ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu. Eğlencenin ardından lüks otomobillerle Basın Ekspres yolunda konvoy yapan gruptan bir sürücü sokakta yanlama yaptı. Motosikletli bir maganda ise tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Yol kesip patinaj, drift, tek teker ve abartı egzozla terör estirdiler

Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meş'alelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoyun ardından TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde yolu trafiğe kapattı. Lüks otomobildeki damat olan sürücü, dakikalarca otoyol üzerinde patinaj çekerek terör estirdi. Damadın yolu kapatması nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.