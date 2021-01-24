(Özel) İstanbul'da suç makinesi “sürünen hırsızlar” Beşiktaş'ta yakalandı

Beşiktaş'ta sürünerek girdikleri ev ve iş yerlerini soyup soğana çeviren suç makinesi hırsızlık zanlıları , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 30 bin liralık hırsızlık yapan hırsızların emniyette toplam 96 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da takip ettikleri suçluları kıskıvrak yakalayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta 2 kişi 3 ay içerisinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayları gerçekleştirdi. Mecidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda 2 hırsızlık zanlısı, Türkmenistan uyruklu J.A. evdeyken içeriye girdi. Cep telefonunu çalan şahıslar, sesleri duyarak salona gelen J.A. ile karşı karşıya geldi. Kovalanmaya başlanan zanlılar, kaçarak kayıplara karıştı. Gayrettepe Mahallesi'nde yaşanan olayda ise aynı zanlılardan biri S.M.G'nin sahibi olduğu eczanenin kepengini kaldırırken, diğer zanlı sürünerek içeriye girdi. Şahıs kasadan bin 800 lira parayı çaldıktan sonra yine kepengin altından sürünerek çıktı.

Sürünerek iş yerlerine girdiler

Nisbetiye Mahallesi'nde yaşanan diğer bir olayda ise aynı zanlılar, M.K. isimli dönercinin iş yerinin kepengini zorlayarak içeriye girdikten sonra kasadaki bin 900 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Mecidiye Mahallesi'nde yaşanan son olayda ise gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren 2 hırsız, bin 100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çaldı. Güvenlik şirketinin bilgi vermesi üzerine iş yerine gelen A.Y., kasadan 22 bin lirasının çalındığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etti. Beşiktaş polisi, zanlılardan 26 yaşındaki Onur A'yı Şişli'de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 29 yaşındaki zanlı Mustafa K'nın ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

96 adet suç kayıtları çıktı

İş yerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan poliste kaydı bulunan Onur A., Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesinin alınması ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevinde olan Mustafa K'nın ise iş yerinden 31 adet, evden ise 2 adet hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.