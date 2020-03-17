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(Özel) İstanbul'da taksilerde ve taksi duraklarında korona virüs önlemi

İstanbul‘da ticari taksiler ve taksi durakları, korona virüse karşı önlem amaçlı ilaçlanarak dezenfekte edildi.


İstanbul'daki taksiciler, korona virüse karşı önlem alma amacıyla taksilerini dezenfekte ettirdi. Özel kıyafetli ekipler, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla ilaçlayarak dezenfekte etti. Ayrıca taksi durağının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulandı.


Taksilerde yapılan dezenfeksiyon ile ilgili konuşan Ahmet Ulusoy, “Son günlerde Dünyayı saran virüse karşı bütün araçlarımızı topladık özel dezenfekteden geçiriyoruz. Günde iki kere de araçlarda iç dış temizlik yapılıyor. Bugün başladık, 3 günde ya da haftada bir, ne gerekiyorsa dezenfekteden geçireceğiz” dedi.

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